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الخميس، 31-03-2022 08:39 م

محافظ إربد : يجب وقف الاعتداء على عين قويلبة

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الوكيل الاخباري - قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن منطقة عين قويلبة في لواء بني كنانة مصدر مائي مهم ويجب وقف الاعتداءات عليها لتعود كما كانت مصدراً مائياً مهماً.

وأكد العتوم خلال زيارته لمنطقة العين اليوم، بحضور متصرف اللواء الدكتور عمر القضاة ومساعد متصرف قصبة إربد الدكتور رامي عبيدات ورئيس بلدية الكفارات حسين حمزة عبيدات ومدير مياه بني كنانة عدي الزعبي، بأنه بات في ظل الازمة المائية التي تعاني منها محافظة إربد عموماً ولواء بني كنانة خصوصاً البحث عن مصادر مياه جديدة لسد الحاجة وتلبية الطلب المتزايد عليها.

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