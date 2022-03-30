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الأربعاء، 30-03-2022 08:18 م

افتتاح ملتقى الكفاءات المهنية بمعهد تدريب مهني إناث الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أفتتح مساعد محافظ الزرقاء أحمد الجبور، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الكفاءات المهنية واليوم الوظيفي الذي نظمته وحدة تشغيل الخريجين في مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع وزارة العمل وبالشراكة مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية في معهد تدريب مهني الزرقاء للإناث بمشاركة 26 شركة بالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الجبور خلال افتتاحه اليوم الوظيفي لـ(بترا) أن اليوم الوظيفي يشكل فرصة مهمة للشباب الذكور والإناث في المحافظة لتوفير فرص العمل لهم، موجهاً الشباب لأهمية الالتحاق ببرامج التدريب المهني المطلوبة في سوق العمل.

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