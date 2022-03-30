المستشفى الميداني الأردني بغزة يستقبل مستشار عباس

الوكيل الاخباري - استقبل المستشفى الميداني الأردني غزة/70 اليوم الأربعاء، محافظ خان يونس الدكتور أحمد الشيبي، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الصحية، وعددا من الوفد المرافق، وذلك في إطار السعي المستمر لإدامة التواصل مع الأهل والأشقاء في قطاع غزة والمجتمع المحلي.



وأشاد الشيبي بمواقف الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام ودعمه للأهل والأشقاء في قطاع غزة بشكل خاص، مثمناً جهوده الكبيرة ومساعيه المستمرة للتخفيف من معاناتهم.

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