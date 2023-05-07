العقبة تحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

الوكيل الإخباري - احتفلت محافظة العقبة، اليوم الأحد، بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، تحت شعار "قواعد المرور سلوك حضاري".

اضافة اعلان



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، خلال رعايته الحفل الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، إن الاحتفالية تأتي في إطار الحرص على تنفيذ وترجمة التوجيهات الملكية السامية، الهادفة لتحسين الواقع المروري وخدمة المواطنين، وإلقاء الضوء على جهود مديرية الأمن العام في تقديم الخدمات المرورية، والنهوض بها من خلال حسن التخطيط والعمل بشراكة مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية.



ودعا الفايز إلى إطلاق حملات توعوية بمخاطر حوادث السير، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، والتقليل من آثارها السلبية، عبر زيادة نشر التوعية والتثقيف بمخاطر التهور والسرعات العالية واستخدام الهواتف أثناء القيادة على المجتمع من خلال التشاركية مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.



وأشاد بجهود اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال من محافظة العقبة ومديرية الأمن العام ممثلة بطواقم إدارة السير المركزية التي حرصت على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير بيئة مرورية آمنة على الطرقات، ووضعت على عاتقها إيلاء ملف السلامة المرورية كأولوية وطنية قصوى، ومضت لتطبيق إستراتيجيتها المرورية التي عملت من خلالها على توطيد التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالشأن المروري، بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وخفض نسب الحوادث المرورية.