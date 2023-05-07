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الأحد، 07-05-2023 05:03 م

وزير الداخلية يكرم صاحبة مشروع "حفظ النعمة" بالعقبة

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الوكيل الاخباري - كرم وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، صاحبة فكرة مشروع "حفظ النعمة" حنين الجارحي، في مدينة العقبة.

وثمن الفراية جهود الجارحي المبذولة في إطلاق هذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر العفيفة وحفظ كرامتهم من خلال منحهم طعاما طازجا صحيا لا تمسه الأيدي وتطبيق التكافل الاجتماعي والتخفيض من العبء البيئي للنفايات وحفظ النعمة.

وأعرب عن إعجابه وتقديره لما وصل إليه المشروع من مستوى متقدم في التخطيط والتنفيذ والعمل بروح الفريق الواحد خلال شهر رمضان المبارك، والتشاركية بين القطاعين العام و الخاص واستمراره للعام الثالث على التوالي.

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