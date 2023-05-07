الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 12:14 م

الفايز يشارك في حملة تنظيف جوف البحر بمنطقة مارينا

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الوكيل الإخباري - شارك رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف  حميدي الفايز  برفقة مدير محمية العقبة ناصر الزوايدة وفريق غواصي محمية العقبة البحرية بحملة لتنظيف جوف البحر والتي نظمتها السلطة أمس السبت، واستهدفت المنطقة الشاطئية المحيطة بساحة الثورة العربية الكبرى ( مارينا) وبعمق 6 أمتار من تلك المنطقة.

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وقالت السلطة أنها من خلال الحملة استخرجت الحملة كمية من النفايات الراكدة تحت الماء يصل وزنها إلى( 120 كغم )  معظمها من  قوارير المشروبات الغازية ومياهٍ معدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية متنوعة، بالإضافة إلى إطارات متنوعة الأحجام .


وتأتي أهمية هذه الحملة ضمن جهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتكثيف حملات التوعية لزوار شواطئ المدينة بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية في العقبة والتأكيد على رواد الشاطئ كي يلتزموا بنظافة الشواطئ من المخلفات التي تؤثر على بيئة البحر .


 




 

 


 

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