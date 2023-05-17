الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

لقاء يبحث احتياجات مدينة كفرنجة

مشاجرة جماعية في الزرقاء والامن العام يضبط جميع الاطراف

التربية توضح حول مواعيد اعلان قوائم التنقلات الخارجية

افتتاح اليوم العلمي الثالث لكلية الهندسة في جامعة آل البيت

مخالفة عدم استخدام حزام الأمان في الأردن "من الأقل عالميا"

مبادرة للتوعية المرورية بالطفيلة

الارصاد الجوية : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

وزير التربية : تطوير التوجيهي سيتم خلال 3 سنوات

اللواء المعايطة يزور قيادة درك المهام الخاصة

وزير التربية : أولوية لبناء 172 مدرسة جديدة و47 إضافة صفية

الأربعاء، 17-05-2023 09:50 م

مخالفة عدم استخدام حزام الأمان في الأردن "من الأقل عالميا"

w


الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، الأربعاء، إنّ مخالفة عدم استخدام حزام الأمان في الأردن 15 دينارا؛ وهي من الأقل عالميا.

وأضاف مسيس في تصريحات صحفية أن عقوبة حزام الأمان في دول متقدمة تصل مخالفتها لـ 200 و300 دولار، والدول المحيطة في الأردن 300 و600 درهم.

وأشار إلى مخالفات السير في الأردن بحاجة إلى إعادة نظر وتغليظ؛ لأن المخالفات ليست جباية، حيث إنّه يجب تغليظ المخالفات على السرعات واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، واتخاذ مسرب خاطئ أثناء القيادة، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء.

وبين أنه يوجد في الأردن قرابة 2 مليون سيارة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232014358963740762

لقاء يبحث احتياجات مدينة كفرنجة

4202328182647359499439

مشاجرة جماعية في الزرقاء والامن العام يضبط جميع الاطراف

52023169385716707003

افتتاح اليوم العلمي الثالث لكلية الهندسة في جامعة آل البيت

w

مبادرة للتوعية المرورية بالطفيلة

520231772411839898251

وزير التربية : تطوير التوجيهي سيتم خلال 3 سنوات

520238182519743564175

اللواء المعايطة يزور قيادة درك المهام الخاصة

أخبار متعلقة
man-wear-seat-belt-AR16012022-1024x640

حملة أمنية لمخالفة عدم إرتداء حزام الأمان أثناء القيادة

14977f33-6441600024001

الصفدي يبحث مع نظيره الإيراني آليات معالجة قضايا ثنائية عالقة

1682004494143

الصحة تؤكد جاهزية مستشفياتها ومراكزها الصحية خلال عطلة العيد

644154f6c7a73

انتهاء مهلة لتقديم ملفات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

JUvwKKHVsaPePh448eSXlqIlyF4p71xhM5NNCv6e

قبيل العيد.. شخص يقتل آخر طعناً في مخيم عزمي المفتي بإربد

342197855_738517214685680_5555603986648543938_n

الافتاء تبين حكم التكبير الجماعي في العيد