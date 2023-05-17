مخالفة عدم استخدام حزام الأمان في الأردن "من الأقل عالميا"

الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، الأربعاء، إنّ مخالفة عدم استخدام حزام الأمان في الأردن 15 دينارا؛ وهي من الأقل عالميا.



وأضاف مسيس في تصريحات صحفية أن عقوبة حزام الأمان في دول متقدمة تصل مخالفتها لـ 200 و300 دولار، والدول المحيطة في الأردن 300 و600 درهم.



وأشار إلى مخالفات السير في الأردن بحاجة إلى إعادة نظر وتغليظ؛ لأن المخالفات ليست جباية، حيث إنّه يجب تغليظ المخالفات على السرعات واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، واتخاذ مسرب خاطئ أثناء القيادة، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء.



وبين أنه يوجد في الأردن قرابة 2 مليون سيارة.

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