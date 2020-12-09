مخالفة 73 شخصا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع في عمان

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان





- خالفت أمانة عمان الكبرى 73 فرداً لعدم التزامهم بأوامر الدفاع خلال جولاتها التفتيشية الثلاثاء.وقالت الأمانة إن المخالفات توزعت كالآتي: 50 فرداً داخل السوق المركزي، 23 مخالفة تمت عن طريق رجال الأمن العام.واضافت الأمانة في تقريرها اليومي أنها لم تخالف أي شخص داخل وسائط النقل العام.وبينت أنها قامت بزيارة 764 منشأة، وتم خلال هذه الزيارات مخالفة واغلاق 13 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع، فيما تم مخالفة واغلاق 118 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية.ودعت الأمانة المواطنين بضرورة الإلتزام بالكمامة والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.