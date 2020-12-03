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الخميس، 03-12-2020 11:26 ص

مخالفة 86 فردا و149 منشأة في عمان

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الصورة تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تحرير 36 مخالفة داخل الأسواق المركزية، ومخالفة 26 شخصاً في وسائط النقل العام، بالإضافة لمخالفة 24 شخصا من قبل أفراد الامن العام، يوم أمس الاربعاء لمخالفتهم أوامر الدفاع.

ليبلغ مجموع المخالفات التي تم تحريرها في اليوم الثاني من شهر كانون الأول 86 مخالفة افراد وفقا لتقرير الأمانة اليومي، ضبطتها مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني داخل المنشآت التجارية والأسواق المركزية ووسائط النقل العام وأفراد الأمن العام.

كما اغلقت الأمانة وخالفت 131 منشأة بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية، مشيرة إلى أنها أغلقت وخالفت 18 منشأة بسبب عدم التزامها بأوامر الدفاع.

ودعت الأمانة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية لتجنب تعرضها للمخالفات التي قد تصل لحد الإغلاق.

 




 

 


 

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