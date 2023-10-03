مختبرات هيئة الطاقة والمعادن تحقق أعلى درجات الجودة والمعايير العالمية

الوكيل الإخباري - حصلت مختبرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة على شهادة المواصفات العالمية أيزو (ISO- 17025:2017) التي تعتبر أعلى معايير الجودة المعترف بها عالمياً لمختبرات القياس و المعايرة والفحص التي تتبناها المنظمة العالمية للاعتماد (أيزو) ووحدة الاعتماد الأردني عضو وحدة الاعتماد الدولية (ILAC).



وتتضمن المواصفة المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة في الهيئة، وتعتبر دليلاً على تقديم نتائج دقيقة وصحيحة وتحقيق جودة عالية في القياسات الإشعاعية وصولاً لنظام موثق لإدارة المختبر وقبول النتائج الصادرة طبقا لمرجعية عالمية موثوقة ومعتمدة.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، عقب الإعلان في الجريدة الرسمية عن حصول مختبرات الهيئة على شهادة الاعتماد رقم (JAS Test-127) في مجال التحليل الطيفي لأشعة غاما في عينات المواد الصلبة الصادر عن وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتباراً من تاريخ 19/9/2023 ولغاية تاريخ 18/9/2028، إن الحصول على هذا الاعتماد يبرهن حرص الهيئة على منح الثقة للجهات الطالبة للاختبار والقياس والمعايرة وأن جميع الاختبارات تم تنفيذها باستخدام الطرق التقنية السليمة المعتمدة طبقاً لمرجعية عالمية معترف بها دوليا.



وتم التحقق منها بالاعتماد على كوادر فنية متخصصة ومؤهلة وبالتالي زيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس والمعايرة الصادرة عن المختبر وقبولها دولياً .