مخزون المياه في السدود دون نسبة 15% في "مستوى قياسي متدن"

الوكيل الاخباري-

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وصل مخزون المياه في السدود لأقل من 15% صباح السبت، وهي مستويات "قياسية متدنية" وفق وزارة المياه والري.وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة إن "مخزون السدود وصل إلى مستويات قياسية متدنية، وكان أقل من 15% صباح اليوم (السبت)" مشيراً إلى أن حجم المياه المخزن حاليا يبلغ 43 مليون متر مكعّب فقط.وأوضح سلامة أن الأمر يعود للوضع المائي خلال العامين الماضيين والتغيرات المناخية وتراجع الهطل المطري؛ مما أثر بشكل "كبير" وكذلك الارتفاع الحاد على درجات الحرارة.وتحدث سلامة عن استهلاك كميات كبيرة جدا من المياه "لم يُسجلها الأردن منذ فترة طويلة" مما شكل عبئا إضافيا على مصادر المياه، وعلى عمليات التزويد المائي في معظم المناطق.