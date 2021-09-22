الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

8 اصابات بحادث سير في إبد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

عبيدات: لن نسمح بالمساس في كرامة عضو هيئة التدريس

الأربعاء، 22-09-2021 11:08 ص

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

41934_large


الوكيل الاخباري- دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة اسماؤهم في الرابط ادناه والذين اجتازوا الامتحان التنافسي وفقاً لأحقيتهم التنافسية التواجد في معهد الادارة العامة- عمان- شارع الصحافة البناية رقم 15 في الموعد المحدد بجانب اسم كل منهم لاجراء المقابلة الشخصية والتي تتكون من المقابلة الفردية والمهمة الكتابية.

اضافة اعلان

 

للاطلاع على الأسماء: أضغط هنا

 

وقالت الوزارة، إنه من الضروري، الحضور قبل الموعد بنصف ساعة واصطحاب بطاقة الاحوال المدنية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات (سارية المفعول) وقلم حبر جاف ازرق.

ووفقا للوزارة، فإنه لن يسمح لاي من المرشحين بدخول قاعات المقابلات ما لم يكون قد تلقى الجرعة الاولى من مطعوم كوفيد-19 ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية او حصل على فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة ( سند أخضر).

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820211510271596244686

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

ارجيله

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة 2

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

242245694_3247112352211829_331239908640087381_n

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

حدود جابر

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

610abcd8472b7

عبيدات: لن نسمح بالمساس في كرامة عضو هيئة التدريس

أخبار متعلقة
b0faed0f-be49-4031-b9fc-27e58a0a3b3f

التربية تقرر تعيين معلمين ومعلمات - أسماء

613e17d4b2232

مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2022

ديوان الخدمة

ديوان الخدمة: مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

920216154151978164008

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومديرية الثقافة العسكرية

354841_8_1584636760

فرص عمل بمستشفى الملك المؤسس- وثيقة

موجودات-صندوق-الحج-140-مليونا

مدعوون للتعيين في صندوق الحج- اسماء