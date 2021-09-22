مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

الوكيل الاخباري- دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة اسماؤهم في الرابط ادناه والذين اجتازوا الامتحان التنافسي وفقاً لأحقيتهم التنافسية التواجد في معهد الادارة العامة- عمان- شارع الصحافة البناية رقم 15 في الموعد المحدد بجانب اسم كل منهم لاجراء المقابلة الشخصية والتي تتكون من المقابلة الفردية والمهمة الكتابية.

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وقالت الوزارة، إنه من الضروري، الحضور قبل الموعد بنصف ساعة واصطحاب بطاقة الاحوال المدنية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات (سارية المفعول) وقلم حبر جاف ازرق.



ووفقا للوزارة، فإنه لن يسمح لاي من المرشحين بدخول قاعات المقابلات ما لم يكون قد تلقى الجرعة الاولى من مطعوم كوفيد-19 ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية او حصل على فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة ( سند أخضر).