التربية تقرر تعيين معلمين ومعلمات - أسماء

الوكيل الاخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس تعيين عددا من المعلمين والمعلمات، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهم العمل وحتى تاريخ 31-8-2021 وتاليا الاسماء:

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1- أحمد فايز لافي الدعامسة/ لواء عين الباشا

2- حسام مجاهد ابراهيم شتات/ لواء عين الباشا

3- بلال محمود خليل محمد/ لواء عين الباشا

4- حسام الدين محمد أحمد علان/ ناعور

5- معاذ عماد محمد أبو فضة، لواء الموقر

6- سامي سعود عبد الكريم أبو غليون/ لواء الموقر

7- حمزة مفلح حسين/ السلط

8- محمد أحمد علي/ السلط

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