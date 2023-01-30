مديرية الأمن العام تُحذر من المنخفض الجوي المتوقّع



الوكيل الاخباري - تؤكد مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال المنخفض الجوي المتوقع يوم غد، حسب النشرات الجوّية الواردة.



وتُحذر المديرية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية ، داعية إلى اتباع الإرشادات التالية :



١. توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة ولا سيّما على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة.



٢. الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول، وعدم المجازفة بعبورها في أي حال من الأحوال سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.



٣. الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة دون رقابة أو أثناء النوم.



٤. عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.

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