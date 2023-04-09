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الأحد، 09-04-2023 10:35 م

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غدا

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - تؤكد مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غدا 

وتدعو المديرية إلى ضرورة الإبتعاد عن أماكن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، كما تحذر من خطر تشكل العواصف الرعدية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه .

وتشدد المديرية على مراعاة قواعد السير خاصة على الطرقات التي قد تشهد انزلاقات نتيجة هطول الأمطار أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة .

كما تؤكد على الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن، ومتابعة النشرات الدورية عن أوضاع الطرق ومدى الرؤية الأفقية عليها وضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والأزمات الصدرية،وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ إذا دعت الحاجة لذلك.

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