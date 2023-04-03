ضبط حفر بئر مخالفة بالجفر واعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان - صور

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري حفر بئر مخالفة بمنطقة الجفر في محافظة معان واعتداءات كبيرة في منجا وأم العمد جنوب عمان.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنها نفذت حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وقوات الدرك وبالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة وشركة مياه العقبة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل والأحواض المائية وضبطت خلالها حفر بئر مخالفة في الجفر/ معان واعتداءات كبيرة لتزويد مزارع وبرك في منجا وأم العمد جنوب عمان.

وبالتفاصيل بينت أنه ضمن الجهود المتواصلة لضبط الاعتداءات على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادرها بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بقيام حفارة مخالفة بحفر بئر مخالفة في منطقة الجفر ومصادرة الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية وإزالة 3 اعتداءات كبيرة من خلال سحب خطوط مياه كبيرة لتزويد مزارع وتعبئة برك زراعية في عمان حيث تم ازالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأشادت الوزارة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لإنجاح جهودها، مؤكدة أن الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة.







