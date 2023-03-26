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الأحد، 26-03-2023 11:27 ص

فرق طوارئ الطفيلة تنفذ خطة للتعامل مع آثار العاصفة الرعدية

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الوكيل الإخباري - شهدت أرجاء واسعة من محافظة الطفيلة تساقطا غزيرا للأمطار، ما أدى إلى تشكل السيول وتدفق المياه إلى الطرق الرئيسية والفرعية، وحدوث تصدعات في البنية التحتية وتشكل المستنقعات وتراكمات الطمم والحصى والأتربة في عدة طرق وتقاطعات، عدا عن مداهمة السيول لتجمعات سكانية بمناطق التين ووادي زيد والعيص.

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وأكد مواطنون أن الأمطار الغزيرة أحدثت أضرارا مادية في منازلهم وأسوارها، مطالبين بتنفيذ مشروعات لتصريف مياه الأمطار وإقامة جدران استنادية وعبارات أنبوبية وصندوقية للحد من معاناة التجمعات السكانية، ولا سيما الواقعة في مناطق منخفضة ومنحدرة، كالمنصورة والتين ووادي زيد والبحرات والقطيفات وغيرها من مناطق بصيرا.


وأكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن فرق الطوارئ المشكلة من الدفاع المدني والأشغال العامة والبلديات والخدمات المشتركة والكهرباء، عملت على مدار الساعات الـ 24 الأخيرة، حيث قامت بشفط مياه السيول المتدفقة إلى الشوارع والطرقات وأمام منازل بعض المواطنين باتجاه الأودية.


وأضاف، أن البلدية تمكنت بمساعدة الأشغال العامة من إزالة أكوام الأتربة والانجرافات والطمم المتراكم على الطريق الملوكي، بدءا من منطقة العيص وحتى القادسية جنوبا، بالإضافة إلى معالجة تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة.


بدوره، قال مدير أشغال الطفيلة المهندس عمر الحراسيس، إن فرق الأشغال العامة وتحقيقا لمبدأ السلامة العامة، نفذت وبالتعاون مع عدة دوائر خدمية وأجهزة البلدية والخدمات المشتركة، خطة في الساعات الماضية للتعامل مع آثار العاصفة الرعدية التي شهدتها مناطق الطفيلة، وإزالة بقايا الانجرافات على الطرق الرئيسة والفرعية في مختلف مناطق الطفيلة.

 




 

 


 

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