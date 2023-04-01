الأمن العام: ضبط 931 شخصا في 524 قضية اتجار وترويج للمخدرات الشهر الماضي

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات، مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، اتجارا وتهريبا وترويجا وتعاطيا.وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال الشهر الماضي ومن تاريخ 1/3/2023 ولغاية 31/3/2023 تم التعامل مع 524 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 931 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين، وجرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (133) كغم من مادة الحشيش و(نصف مليون) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و(40) ألف حبة من الحبوب المخدرة و(3 كيلو غرام ونصف الكيلو) من مادة الكريستال المخدرة و(400 غرام) من مادة الحشيش الصناعي المخدرة، و(300 غرام) من مادة الكوكايين المخدرة، ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية.وعلى الصعيد التوعوي فقد نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 829 نشاطا توعويا لشهر آذار تضمنت عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الاكاديمية والاعلامية والشركاء اصحاب العلاقة.وفي ذات السياق بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات لشهر آذار 65 حالة ما بين دخول ومراجع.وشدَّد الناطق الإعلامي أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي مناطق المملكة كافة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك الامكانيات العملياتية واللوجستية كافة.