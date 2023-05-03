مديرية الأمن العام تطلق تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم (114)

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير مرعد بن رعد ، كبير الأمناء ، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، وبحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، حفل إطلاق تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم (114) وتوسيع خدمة الاتصال (114) في مركز القيادة والسيطرة لتشمل شركات الاتصال كافة في مديرية الأمن العام .



وعبر سموه عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الوطني الذي سيساهم في تعزيز منظومة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية معربا سموه عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي ساهمت في تطوير التطبيق.



وحضر الحفل ممثلون عن شركات الاتصال زين وأورنج وأمنية والشركة العالمية الحديثة لتطوير برامج الاتصالات، وممثلون عن عدد من جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية/الصم.

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