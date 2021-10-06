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الأربعاء، 06-10-2021 12:18 م

مديرية الأمن العام تطلق حملة وطنية لحماية البيئة

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، الأربعاء، الحملة الوطنية لحماية البيئة "بيئتنا ... رئتنا"، والتي تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الحفاظ على البيئة والطبيعة، وتعزيز استدامتها في الأردن.

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ووجّه مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة،  كافة تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام، بالبدء بحملة وطنية مجتمعية تعزز السلوك الإيجابي تجاه البيئة، وتحافظ على الموارد الطبيعية والمواقع السياحية التي يزخر بها الوطن.
ومندوباً عن الحواتمة، أطلق المساعد للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم ابو شتال الحملة البيئية في إطار مشروع الأمن العام للتخضير والذي جاء احتفالاً بمئوية الدولة.


 وبين، أن كافة تشكيلات مديرية الأمن العام وفي كافة المحافظات تساند هذه الحملة وبإشراف مباشر من قادة أمن الأقاليم ومدراء الشرطة والدرك والدفاع المدني، انطلاقاً من دور مديرية الأمن العام في توفير الأمن البيئي ومسؤوليتها المجتمعية في إثراء قيم المواطنة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.


وأوضح أبو شتال أن هذه الحملة تقام بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، مشيراً إلى أن الآلاف من المواطنين انطلقوا لدعم هذه الحملة وفي كافة المناطق في لفتة حضارية مشرفة، داعياً كافة الفعاليات الشعبية وأبناء المجتمع للمشاركة في هذه الحملة النابعة من قيمنا وثقافتنا.


كما أكد على الأدوار الأمنية والقانونية التي تضلع بها الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة لحماية البيئة والطبيعة والمواقع السياحية، فضلاً عن الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني سنوياً لمنع الحرائق والتعامل مع المتغيرات الجوية. 


وستشمل المبادرة عددا من الخطط وبرامج التوعية والتثقيف البيئي، والأعمال التطوعية، وحملات زراعة الأشجار، إضافة إلى الرقابة التي تنفذها الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة لمنع المخالفات وضبطها، خاصة المتعلقة بالإلقاء العشوائي للنفايات وطرح الأنقاض، وغيرها.


 




 

 


 

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