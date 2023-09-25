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الإثنين، 25-09-2023 06:19 م

مديرية الأمن العام تكرم نزلاء في مركز إصلاح الجويدة

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الوكيل الاخباري - كرمت مديرية الأمن العام في مركز  إصلاح وتأهيل الجويدة اليوم عدد من النزلاء المتميزين الذين ساروا ضمن نهج التأهيل بعزيمة ونجاح، واجتهدوا لتطوير أنفسهم أثناء تواجدهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .

وتم تكريم 23 نزيلاً من حفظة القرآن الكريم، و23 نزيلاً من الناجحين في الثانوية العامة، لما أبداه هؤلاء النزلاء من إصرار على التعلم ، وتنمية معارفهم وقيمهم الدينية ، وتقويم سلوكهم تمهيداً لإعادة بناء مستقبلهم كأفراد ملتزمين بالحقوق والواجبات والمواطنة الصالحة.


ويأتي هذا التكريم ضمن إطار منهجي حرصت مديرية الأمن العام على رعايته ومتابعته لمساعدة النزلاء، وتحفيز المنخرطين منهم في البرامج الإصلاحية على تحقيق الاستفادة الممكنة، وحث الآخرين على الحذو حذوهم، وبما يسهم بتمكين النزلاء من العودة للمجتمع كأعضاء فاعلين، والابتعاد عن أسباب العقوبات الجنائية وما يؤدي لها .

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