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الأحد، 19-11-2023 10:32 م

مديرية الأمن العام: خطة خاصة للتعامل مع الظروف الجوية وفرقنا في الميدان

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الوكيل الإخباري - وضعت مديرية الأمن العام خطتها الخاصة بالتعامل مع الحالة الجوية موضع التنفيذ للتعامل مع أية ظروف استثنائية قد تشهدها بعض مناطق المملكة نتيجة غزارة هطول الأمطار.

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وحافظت فرق الدفاع المدني على جاهزيتها بالقرب من المواقع المنخفضة والتجمعات المائية الخطرة.


ورفعت قوات الدرك وقيادات الأقاليم ومديريات الشرطة من جاهزيتها الى جانب الإدارات المرورية التي تواجدت في الميدان للتعامل مع أي حالات طارئة وتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين.


وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل بأقصى درجات السرعة مع كافة البلاغات الواردة إلى مديرية العمليات والسيطرة وغرف العمليات الفرعية مؤكدة على تواجد النشامى في الميدان لخدمة المواطنين.


وجددت المديرية تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، والتي قد تشهد غزارة في الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات، مهيبة باتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة خلال المنخفض الجوي.

 




 

 


 

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