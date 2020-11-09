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الإثنين، 09-11-2020 04:19 م

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة فتاة اسيوية في حاوية قمامة بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بعثور عمال تابعين لامانة عمان اثناء قيامهم بعملهم بتفريغ احدى حاويات القمامة على جثة لفتاة من جنسية اسيوية .
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واضاف الناطق الاعلامي ان فريق من البحث الجنائي تولى التحقيق في الحادثة حيث تبين لهم ان تلك الفتاة خرجت من المنزل الذي تعمل به حيث قام اصحاب المنزل بالبحث عنها دون جدوى، وبعمل مسح للمنطقة عثر على احدى كاميرات المراقبة التي بينت قيام المتوفاة بعد هروبها من المنزل بالاختباء داخل حاوية القمامة.

وأكد الناطق الاعلامي عدم وجود اية شبهة جنائية في الحادثة وان وفاتها بحسب التقرير الطبي الشرعي يعود لسقوطها داخل الحاوية ، وما زال التحقيق جارياً.

 




 

 


 

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