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السبت، 03-02-2024 09:33 ص

مديرية الدفاع المدني تحذر المواطنين

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الوكيل الإخباري - أصدرت مديرية الدفاع المدني، جملة من التحذيرات خلال المنخفضات الجوية، التي من المُتوقع أن تؤثر على المملكة اليوم وخلال الأيام القادمة. 

وبيّنت المديرية، في تحذيراتها، التي نشرتها عبر فيسبوك، أنه يُحذر من خطر تدني مدى الرؤية الافقية، خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض. 

وحذرت من خطر الانزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، إلى جانب الحذر مع حدوث الانجماد اثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية. 

ودعت المديرية المواطنين إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة انواعها وتهوية المنزل بين الحين والآخر. 

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