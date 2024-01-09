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الثلاثاء، 09-01-2024 04:04 م

بعمق 27 متراً .. تفاصيل انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب ثلاثيني، سقط داخل بئر، في لواء الهاشمية.

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وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن الكوادر استخدمت معدات خاصة لإخراج جثة الشاب.

 

وبيّن أنه تم فتح تحقيق أمني بالحادثة.

 

وفي التفاصيل قامت كوادر فريق البحث والإنقاذ الدولي بالتعاون مع مرتبات دفاع مدني الزرقاء بإخلاء شخص توفاه الله إثر سقوطه داخل حفرة بعمق 27 م وبقطر لا يتجاوز 100 سم بعد أن بذلت جهود مضنية استمرت 24 ساعة عمل متواصلة.


وبين مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد محمد خريسات في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه ومنذ تلقي بلاغ من ذوي الشخص الثلاثيني -رحمه الله- الذي سقط داخل الحفرة هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع واستخدمت أحدث المعدات التي تتناسب مع هكذا حوادث. 


وأضاف أنه وبسبب عمق وضيق الحفرة تم استدعاء فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الحادثة، والذي وصل إلى الموقع بشكل فوري،  وقام بالوصول الشخص داخل الحفرة باستخدام اسطوانات الأوكسجين الخاصة إلا أن الشخص كان قد فارق الحياة. 


وعلى أثر ذلك تم الاستعانة بآليات حفر ثقيلة والنزول بمحاذاة الجثة من مكان قريب بعد أن تم تأمينها خوفاً من سقوط الأنقاذ والأتربة على الشخص المتوفى وبعد مرور 24 ساعة تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء الجثة إلى الطب الشرعي ليصار إلى استكمال الإجراءات.


 




 

 


 

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