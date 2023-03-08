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الأربعاء، 08-03-2023 11:33 م

مديرية بيئة الزرقاء تنفذ حملة نظافة ببيرين

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية البيئة لمحافظة الزرقاء اليوم الأربعاء،حملة نظافة في منتزه الأمير هاشم في منطقة قضاء بيرين بحضور مدير قضاء بيرين عمر الشريدة .

وقال مدير بيئة الزرقاء المهندس حيدر الربابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مديرية البيئة لمحافظة الزرقاء قامت بتوزيع سلال نفايات معدنية معلقة لجمع النفايات على البلديات، ليتم استخدامها بالمتنزهات والأماكن الأثرية والعامة، وقد بلغ عدد المشاركين في الحملة نحو 150 متطوعاً.

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