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الجمعة، 17-02-2023 05:01 م

الزرقاء: عرض مسرحية بعنوان "وين ما طقيتها عوجة"

مسرح


الوكيل الإخباري - عرضت مساء أمس الخميس، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، مسرحية بعنوان "وين ما طقيتها عوجة"، والتي نظمتها جمعية أبناء الرصيفة الثقافية/ صالون الرصيفة الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء.

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وتناولت المسرحية العديد من القضايا الاجتماعية والهموم التي يعايشها المواطن في تفاصيل حياته اليومية في قالب من الكوميديا.


وعرضت المسرحية، برعاية رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، وحضور مدير الثقافة أيمن عرار، وجمع من أهالي الزرقاء.


يشار إلى أن المسرحية من إخراج الفنان مازن العجاوي وكتبها عمر قاسم، وجسدها الفنانون: مازن عجاوي، غزل المدادحة، رائد العيسة، ورامي العرابي.

 




 

 


 

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