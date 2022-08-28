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الأحد، 28-08-2022 06:37 م

مدير إدارة السجون : يحق لأي نزيل الإضراب عن الطعام

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة السجون العميد أشرف العمريين،الأحد، إنه يحق لأي نزيل الإضراب عن الطعام، موضحا في الوقت ذاته أنه يجب على أي نزيل يرغب بالإضراب عن الطعام، أن يقدم إخبارًا خطيًا لإدارة المركز، حيث يتم التعامل معه حسب النظام والتعليمات الرسمية، ثم يتم عزله عن النزلاء الآخرين، وعرض مطالبه على إدارة المركز.

وأضاف خلال لقائه لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية أنه "من المستحيل أن يقوم المركز بإجبار النزيل المضرب عن الطعام على فك إضرابه، وإنما هو حق له، مضيفًا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن المركز يُقدم جميع وجبات الطعام له وفي الأوقات المحددة."

وزاد أنه إذا ما استمر النزيل في إضرابه عن الطعام، فإنه يتم التواصل مع المدعي العام لينظر في قضيته ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الجرم، والحكم المطبق عليه، فضلًا عن أنه يتم عرضه يوميًا على المتابعة الصحية له طيلة فترة الإضراب.

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