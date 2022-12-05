مدير الأمن العام : توفير كل ما تحتاجه كوادر البادية الملكية أمر ذو أولوية

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة خلال زيارة قام بها اليوم الاثنين لقيادة شرطة البادية الملكية على الدور المهم والتاريخي الذي تقوم به في الحفاظ على الأمن والمجتمع على امتداد مسيرة الأردن ، ولها في وجدان الوطن موروثاً من البذل والعطاء.



وأشار إلى الاهتمام الذي توليه مديرية الأمن العام لشرطة البادية الملكية للدور الذي يقومون به في الحفاظ على أمن البادية ولا سيّما أن مناطق البادية مناطق واسعة وتشكل ما نسبته 82 بالمئة من مساحة المملكة ودورهم المهم في تعزيز الأمن السياحي ومنع أية اعتداءات على مصادر المياه والطاقة وبسط الامن والنظام على امتداد الصحراء الاردنية.



واضاف مدير الامن العام أن دعم شرطة البادية الملكية وتوفير كل ما تحتاجه من معدات وآليات أمر على رأس الأولويات ولن نتوانى به لتسهيل عملها على اكمل وجه، لا سيّما في المناطق الصحراوية والوعرة والتي تتطلب وجود آليات ومعدات تتماشى وطبيعة هذه المناطق لتقديم الخدمة الإنسانية والاجتماعية لسكان تلك المناطق ومرتاديها .



وأثنى اللواء المعايطة على الجهود التي تقوم بها قيادة شرطة البادية الملكية من خلال مديريات الشرطة التابعة لها وسرايا الاسناد ، في مكافحة آفة المخدرات ودعم الجهود التي تبذل من كافة الجهات الامنية المعنية، بذلك على رأسها ادارة مكافحة المخدرات ، اضافة الى ادوارهم العامة في التنسيق والتعاون المستمر مع القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي في هذا السياق .

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