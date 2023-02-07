الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

قرار حول موعد دوام البنوك الاربعاء

مدير الأمن العام يلتقي قائد شرطة بافاريا

الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

محافظ المفرق : غرف العمليات مستمرة بتلقي الملاحظات

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يوم الاربعاء

الأشغال تحذر من تدني مدى الرؤية على الطرق بسبب الضباب

وزيرة التنمية تشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية

العلوم التطبيقية تطلق منحة التميز لدراسة الشريعة الاسلامية

الارصاد تكشف موعد رحيل المنخفض وحالة طقس الاربعاء

شاهد : عودة تساقط الثلوج في المملكة - فيديو

الثلاثاء، 07-02-2023 06:36 م

مدير الأمن العام يلتقي قائد شرطة بافاريا

1


الوكيل الاخباري - بحث مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، قائد شرطة بافاريا ميشيل شوالد والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السلم المجتمعي وتطوير الخبرات العملية في مكافحة التطرف والإرهاب.

وأشار اللواء المعايطة إلى أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين وبما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الأمني والشرطي بمجالاته كافة وتحقيق العدالة والتصدي للجريمة ومكافحتها بمختلف أنواعها وأشكالها خاصة المستحدثة منها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202359521882711098

قرار حول موعد دوام البنوك الاربعاء

220237112942838535712

الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

220236191035397952472

محافظ المفرق : غرف العمليات مستمرة بتلقي الملاحظات

مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يوم الاربعاء

WhatsApp Image 2023-02-07 at 5.48.14 PM

الأشغال تحذر من تدني مدى الرؤية على الطرق بسبب الضباب

5

وزيرة التنمية تشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية

أخبار متعلقة
الامن

الأمن يكشف غموض مقتل شقيقين في الطفيلة قبل أيّام

9

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمان

الامن

تنقلات في ادارات الأمن العام - اسماء

الامن

لاعبو الأمن العام يحصدون الذهب في ماراثون مصر

الامن

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

FB1am4IrY9aC95qgC3bE8aE7oVjbRwQ7ggbqAlRr

عجلون: اختتام دورة أصدقاء شرطة في شابات عبين