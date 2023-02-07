مدير الأمن العام يلتقي قائد شرطة بافاريا

الوكيل الاخباري - بحث مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، قائد شرطة بافاريا ميشيل شوالد والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السلم المجتمعي وتطوير الخبرات العملية في مكافحة التطرف والإرهاب.



وأشار اللواء المعايطة إلى أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين وبما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الأمني والشرطي بمجالاته كافة وتحقيق العدالة والتصدي للجريمة ومكافحتها بمختلف أنواعها وأشكالها خاصة المستحدثة منها.

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