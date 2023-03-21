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مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة شاملة خلال رمضان

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الثلاثاء، 21-03-2023 02:00 م

مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة شاملة خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة بتنفيذ خطة أمنية وإنسانية ومرورية شاملة للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل.

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ووجه اللواء عبيدالله المعايطة المرتبات إلى الإستمرار في تقديم الجهود المعهودة عنهم لخدمة المواطنين والمقيمين، وتعزيز أجواء الأمن والطمأنينة والشراكة المجتمعية مع المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. 


وأكَّد اللواء المعايطة على المسؤولية الكبيرة التي يضطلع بها الأمن العام في مناحي الحياة اليومية للمواطن، لافتاً إلى أن منتسبي الأمن العام يقدمون واجباتهم بأمانه وإخلاص في مختلف الظروف، فضلاً عن الأدوار الإنسانية والمجتمعية الكبيرة التي أصبحت جزءاً من عملهم.


وستباشر إدارتي السير و الدوريات الخارجية بتنفيذ الخطة المرورية الهادفة للحفاظ على انسيابية حركة السير والحد من المخالفات التي تؤثر على الحركة المرورية خاصة على الطرق الرئيسية وفي الأسواق التجارية والأماكن العامة.
كما رفعت الوحدات الشرطية في قيادات الأقاليم جاهزيتها لتوفير أجواء آمنة عبر تكثيف الدوريات باللباس العسكري والمدني داخل المدن والأحياء السكنية والأسواق التجارية والأماكن العامة والتي من المتوقع أن تشهد حركة نشطة للمواطنين. 


كما ستنفذ مديرية الدفاع المدني في المحافظات إجراءات متناسبة مع الشهر الفضيل للحفاظ على تدفق الخدمات الإنسانية للمواطنين، في جميع الظروف والأوقات.


وستواصل مديرية العمليات والسيطرة تقديم خدماتها وعلى مدار الساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين والرد على استفساراتهم، على رقم الطوارئ الموحد (911) والتنسيق مع كافة غرف العمليات الفرعية في القيادات والمديريات ضمن تشكيلات مديرية الأمن العام وفي المحافظات كافة.


 




 

 


 

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