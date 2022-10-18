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الثلاثاء، 18-10-2022 06:32 م

مدير الامن العام يوجه بتوحيد الجهود للتعامل مع أية ظروف طارئة خلال الشتاء

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الوكيل الاخباري - اكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة جاهزية الخطط التي أعدتها المديرية للتعامل مع موسم الشتاء ووضعها قيد التنفيذ وبما يحقق الغاية منها ويقدم الخدمة الفضلى ويعود بالخير على الوطن والمواطن ، مؤكدا ان توحيد الجهود وتضافرها خلال التعامل مع أية ظروف طارئة والعمل بتشاركية وتنسيق عالٍ بين الجهات المعنية كافة هو طريق النجاح في التعامل مع الظروف الجوية الصعبة.

واكد على أنّ الخطط المعدة اشتملت على كافة الاحتمالات والتداعيات والظروف المناخية التي بدأ العالم أجمع يشعر بها نتيجة التغير المناخي مشيرا الى تسخير كافة امكانيات وقدرات الدفاع المدني والوحدات الأخرى لمواجهة التحديات وتأمين سلامة المواطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، تماشياً مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

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