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الأربعاء، 22-09-2021 05:59 م

مدير المؤسسة التعاونية يؤكد أهمية دراسة مطالب جمعيات الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، أهمية العمل على دراسة مطالب الجمعيات التعاونية، ضمن صلاحيات المؤسسة والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجهها.

وقال الشلبي، خلال جولة ميدانية له، اليوم الأربعاء، في محافظة الزرقاء، إن من مهام المؤسسة التعاونية إلى جانب تسجيل الجمعيات التعاونية، الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني، إضافة إلى نشر الفكر والثقافة التعاونية في المجتمع.

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