مدير شرطة معان يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين

الوكيل الاخباري - أكد مدير شرطة معان العميد عاهد الشرايدة، أهمية تعزيز التواصل والانفتاح على المجتمع المحلي في معان، ممثلاً بمجالسه الأمنية المحلية والذي يقود إلى تعزيز العلاقة التشاركية بين المواطن ورجل الأمن العام بما يعزز المنظومة الأمنية.



وأشار خلال لقائه اليوم الاثنين أعضاء المجلس الأمني المحلي في مركز أمن المدينة بمعان، إلى أهمية دراسة حاجات المجتمع المحلي، والوقوف معا لمواجهة الظواهر السلبية المختلفة التي تنعكس على أمنه، وذلك من خلال تعزيز دور الشرطة المجتمعية.

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