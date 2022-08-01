الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 01-08-2022 09:04 م

الامن العام : المعتدي على ستة اشخاص داخل مستشفى جرش يسلم نفسه

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد ظهر الامس بلاغ لمديرية شرطة محافظة جرش بقيام احد الاشخاص بالاعتداء على ستة اشخاص داخل مستشفى جرش الحكومي بواسطة أداة حادة بعد مراجعته لأحد الاقسام ولاذ بالفرار من المكان .

وأضاف الناطق الاعلامي أن حالة المصابين وصفت بالحسنة والمتوسطة ومعظمهم مصابون بجروح قطعية.

وأكد الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها جرى تحديد مكان وجوده ليقوم عندها بتسليم نفسه للأجهزة الامنية وجرى اصطحابه للمركز الامني وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء .

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