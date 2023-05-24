مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

الوكيل الإخباري - نفى مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأخر علاج سائحة من جنسية ألمانية تعرضت للعض من أحد الكلاب الضالة في مركز صحي الديسي.



وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإجراءات التي قُدمت للسائحة سليمة ولم يكن هناك أي تأخير، حيث تم إعطائها مضاد حيوي والمصل الخاص بعقر الكلاب ومنحها تحويلا فوريا إلى المستشفى، لافتا إلى حضورها عند الساعة 7:21 صباحا وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والشرطة السياحية بالحادثة عند الساعة 7:36 صباحا.



وأضاف أنه تم تقديم المساعدة والعلاج المناسبين للسائحة من قبل ممرض وطبيب وصيدلي وسكرتير كانوا متواجدين قبل ساعات الدوام الرسمي الذي يبدأ في الثامنة صباحات وحتى الرابعة عصرا، موضحا أن المركز أولي وليس شاملا ولكن وزارة الصحة ارتأت أن يكون العمل فيه على مدار الساعة لخدمة المواطنين القاطنين في تلك المنطقة.



وأشار عبيدات إلى أنه تم إبلاغ المحافظ ووزارة الصحة وتزويدهم بكافة الوثائق والبيانات التي تؤكد عدم صحة ادعاء ناشر الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وكان تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدم علاج سائحة من جنسية ألمانية داخل مركز صحي الديسي وعدم وجود أي كوادر صحية وتمريضية فيه.

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