الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

هل يجوز طلب قرض من بنك لأداء العمرة أو الحج؟

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

الخدمات الطبية تحدد دوامها ليوم غد

الأربعاء، 24-05-2023 04:46 م

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

8 (3)


الوكيل الإخباري - نفى مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأخر علاج سائحة من جنسية ألمانية تعرضت للعض من أحد الكلاب الضالة في مركز صحي الديسي.

وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإجراءات التي قُدمت للسائحة سليمة ولم يكن هناك أي تأخير، حيث تم إعطائها مضاد حيوي والمصل الخاص بعقر الكلاب ومنحها تحويلا فوريا إلى المستشفى، لافتا إلى حضورها عند الساعة 7:21 صباحا وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والشرطة السياحية بالحادثة عند الساعة 7:36 صباحا.

وأضاف أنه تم تقديم المساعدة والعلاج المناسبين للسائحة من قبل ممرض وطبيب وصيدلي وسكرتير كانوا متواجدين قبل ساعات الدوام الرسمي الذي يبدأ في الثامنة صباحات وحتى الرابعة عصرا، موضحا أن المركز أولي وليس شاملا ولكن وزارة الصحة ارتأت أن يكون العمل فيه على مدار الساعة لخدمة المواطنين القاطنين في تلك المنطقة.

وأشار عبيدات إلى أنه تم إبلاغ المحافظ ووزارة الصحة وتزويدهم بكافة الوثائق والبيانات التي تؤكد عدم صحة ادعاء ناشر الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدم علاج سائحة من جنسية ألمانية داخل مركز صحي الديسي وعدم وجود أي كوادر صحية وتمريضية فيه.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

646e152e15637

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

5202322154158595010343

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

97bc802f-378d-49fc-a667-da1a0eaefa5c

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

dwar

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

IMG-20210602-WA0186

التربية تنظم الأوبريت الوطني "أردن العز" بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-14 at 9.29.54 PM

الأشغال: إعادة فتح السير في نفق المنطقة التاسعة بالعقبة بعد إزالة مخلفات حادث السير

WhatsApp Image 2023-05-14 at 9.21.45 PM

8 إصابات بحادث سير مروع في العقبة - فيديو

211153Image1

العقبة: ندوة حول آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون التعرض للمساءلة القانونية

0L5A3771

الصفدي يغادر إلى جمهورية قبرص

main_image6448375e6e9a9

توفي بعد صديقه بـ 3 أيام .. تعاطف واسع بوفاة الشابين ابو عذية والشياب

154-225751-eid-aladha-goats-lamb-3

الإفتاء توضح حكم وقف الحيوان والانتفاع به