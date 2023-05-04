الخميس 04-05-2023
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الخميس، 04-05-2023 11:00 ص

مدير عام تنشيط السياحة ضمن قائمة أبرز 30 مؤثرا بالشرق الأوسط لعام 2023

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الوكيل الإخباري- اختار سوق السفر العربي المقام في دبي بنسخته الحالية، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات واحدا من أبرز 30 قائدا مؤثرا في الشرق الأوسط لصناعة السياحة لعام 2023.

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وبحسب بيان صادر عن هيئة تنشيط السياحة اليوم الخميس، جاء ذلك بسبب مساهماته في جعل المملكة وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد تسجيل أعداد قياسية للزوار في السنوات الأخيرة، وترسيخ مكانة الأردن كمقصد سياحي، وإطلاق العديد من الحملات التي ساعدت على إبراز المعالم الثقافية والطبيعية الفريدة للمملكة، والشراكات المهمة مع شركات سفر وسياحة رائدة، والترويج للمملكة كوجهة سفر آمنة ومتميزة، وتنظيم العديد من الفعاليات العالمية الكبرى في الساحة الأردنية.


ومن بين الحملات الرئيسة التسويقية الخارجية، تنفيذ واحدة في أوروبا الشرقية شملت ثماني دول، وحملة رمضان "المعزب" التي استهدفت منطقة الخليج، وأخرى باستخدام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي استقطبت عشرات الملايين من المشاهدات، بالإضافة إلى حملة تسويق خارجي كبرى أثناء بطولة كأس العالم في قطر 2022.


وبلغ عدد الزوار إلى المملكة حوالي 1.4 مليون سائح في الربع الأول من العام الجاري.

 




 

 


 

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