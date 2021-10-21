مذكرة تفاهم بين آل البيت والملكية للتوعية الصحية لتعزيز الصحة الإنجابية

الوكيل الاخباري - وقعّت جامعة آل البيت والجمعية الملكية للتوعية الصحية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ مساقات صحية لتعزيز الصحة الإنجابية من خلال الأنشطة التفاعلية، وطرح مادة دراسية لدى الجامعة كمادة تفاعلية متعلقة بالصحة الإنجابية.



وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً، إلى قيام الجمعية بمساندة الجامعة بالأنشطة ضمن برامج الجمعية وتدريب المدربين على التعليم التفاعلي لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الأميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض التابعة للجامعة، وفق بيان صادر عن الجمعية، اليوم الخميس.

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