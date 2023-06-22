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الخميس، 22-06-2023 02:34 م

مذكرة تفاهم بين الأمن والتربية في مجال السلم المجتمعي

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام اليوم مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز دور الطلبة في نبذ العنف والكراهية والظواهر السلبية وتشجيعهم على العمل التطوعي وخدمة المجتمع وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واستثمار طاقاتهم ، حيث وقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة.

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وأكد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن العمل والتعاون مع مديرية الأمن العام من خلال مركز السلم المجتمعي يساهم في تحصين الشباب من أخطار الانحراف والتطرف ، ونشر مفاهيم الحوار والاعتدال والتسامح لديهم وقبول الآخر ، بالإضافة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن المجتمع فكريا وسلوكيا ، مشيرا إلى حرص الوزارة لتعزيز التعاون والتشاركية مع مديرية الأمن العام وبما ينعكس إيجابا على مصلحة الوطن وأمنه.


من جهته أشار مدير الأمن العام  اللواء عبيد الله المعايطة إلى أن مركز السلم المجتمعي يعد أحد مشاريع الخطة الإستراتيجية لمديرية الأمن العام في تحقيق السلم المجتمعي ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع من خلال توحيد الجهود والتشاركية وفتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع ، وبما يضمن غرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس الطلبة وخلق الانتماء الوطني لديهم .


وأضاف اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام تؤمن أن تحقيق مفهوم الأمن الشامل يتطلب الانفتاح على علاقات تشاركية وتعاونية مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، والمساندة من كافة مكونات  المجتمع لتحقيق رسالة جهاز الأمن العام الأمنية والإنسانية على حد سواء.


يشار إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إطلاق مشاريع وبرامج تدريبية تستهدف الكوادر التعليمة وطلبة المدارس ، وإنشاء لجان شبابية في المدارس وتدريب الطلبة من خلال مركز السلم المجتمعي ، وإشراك القيادات الشبابية في البرامج الحوارية والندوات المتعلقة بمكافحة التطرف.

 




 

 


 

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