مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ودائرة مراقبة الشركات

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الأردنية ودائرة مراقبة الشركات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتفعيل مبدأ الشراكة وتعزيز تبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والمهني.



ووقع المذكرة، رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، بحضور عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور محمد أمين الناصر.



وأكد عبيدات أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي مع مؤسسات القطاع الخاص وإشراكها في العملية التعليمية، بما فيه مصلحة طلبة الجامعة والوطن.

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