الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

قصر الإليزيه: قمة إقليمية في الأردن

التدريب المهني تعقد دورة إقليمية عن السلامة والصحة المهنية

الحاج هاني حبيبة : ليس لنا فروع في طبربور ودابوق .. وهذه قصة استخدام “علامتنا التجارية الزرقاء” من قبل غيرنا

بعد الفوز في مونديال قطر.. رئيس الوزراء الهولندي يسخر من الرئيس الأمريكي

صحيفة إسبانية: زيلينسكي في موقف صعب مع انحسار الدعم الغربي

حملة لإزالة الأنقاض استعدادا لفصل الشتاء في الطفيلة

الأمن العام: "نصف مليون" مركبة خضعت للفحص الفني

اجتماع حكومي الاثنين بعد إضراب شركات نقل بري وأصحاب شاحنات

الأركان الإيرانية تحذّر القوات الأمريكية في الخليج

ولي العهد يرعى حفل إضاءة شجرة الميلاد في الكرك

الأحد، 04-12-2022 08:50 م

التدريب المهني تعقد دورة إقليمية عن السلامة والصحة المهنية

11202215115156120452492


الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الأحد في معهد السلامة والصحة المهنية التابع لمؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أعمال الدورة الإقليمية بعنوان "السلامة للمشاريع الإنشائية".

وقال مدير عام المؤسّسة المهندس أحمد الغرايبة إنّ المؤسّسة، ومن خلال معاهد السلامة والصحة المهنية، تقوم بتوفير خدمات التدريب المتقدمة التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية للتدريب.

وأكد استعداد المؤسّسة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية لعقد دورات رفع الكفاءة بالمجالات التي يجري تقديمها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

قصر الإليزيه: قمة إقليمية في الأردن

fffffff

الحاج هاني حبيبة : ليس لنا فروع في طبربور ودابوق .. وهذه قصة استخدام “علامتنا التجارية الزرقاء” من قبل غيرنا

-42520027

حملة لإزالة الأنقاض استعدادا لفصل الشتاء في الطفيلة

1120221223170957202002

اجتماع حكومي الاثنين بعد إضراب شركات نقل بري وأصحاب شاحنات

w

ولي العهد يرعى حفل إضاءة شجرة الميلاد في الكرك

1220224164832347050545

الشبول ينعى الكاتب والأديب العجلوني

أخبار متعلقة
1668072412847

العيسوي يرعى إطلاق مبادرة ملكية للتشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات

10202229182659268745983

اختتام فعاليات التمرين المشترك العقبة 7