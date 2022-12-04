التدريب المهني تعقد دورة إقليمية عن السلامة والصحة المهنية

الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الأحد في معهد السلامة والصحة المهنية التابع لمؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أعمال الدورة الإقليمية بعنوان "السلامة للمشاريع الإنشائية".



وقال مدير عام المؤسّسة المهندس أحمد الغرايبة إنّ المؤسّسة، ومن خلال معاهد السلامة والصحة المهنية، تقوم بتوفير خدمات التدريب المتقدمة التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية للتدريب.



وأكد استعداد المؤسّسة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية لعقد دورات رفع الكفاءة بالمجالات التي يجري تقديمها.

اضافة اعلان