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الأربعاء، 14-06-2023 06:36 م

مذكرة تفاهم بين الحديقة النباتية وأصدقاء التراث للحفاظ على النبات الوطني

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الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء التراث الأردنية.

ووقع المذكرة عن الحديقة النباتية الملكية مديرها العام المهندس محمد شهبز، وعن جمعية أصدقاء التراث رئيسها طارق بني ياسين.

وبموجب المذكرة تتولى الحديقة النباتية الملكية، باعتبارها بيت خبرة ومرجعية معتمدة للبحث العلمي، العمل على إيجاد شراكات تفاعلية منتجة مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني والتطوعي، للحفاظ على النبات الوطني واستدامته.

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