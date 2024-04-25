مذكرة تفاهم بين صندوق حياة للتعليم وجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الخميس ، اتفاقية تعاون بهدف تقديم المساعدة للطلبة الجامعيين، من خلال تقديم منح جزئية وقروض حسنة.



ووقع الاتفاقية أمين سر الجمعية المهندس إبراهيم بيوض و عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماجد مساعدة.

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وقدم المهندس بيوض، خلال توقيع المذكرة، إيجازاً عن الصندوق، وآلية التقدم للاستفادة منه وطرق تمويله، مشيرا إلى أن صندوق حياة للتعليم يتعامل بشفافية تامة مع كل الطلبات المقدمة، ويستفيد من مبادراته ومشروعاته الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة.





من جانبه، قال مساعدة إن التعاون مع صندوق حياة للتعليم يفتح الآفاق التعليمية بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية، ويعزز روح التشاركية بين مؤسسات الوطن المختلفة .

و أضاف أن جامعة العلوم أضحت مركزاً علميا هاما ومنارة إبداعية متقدمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لتكون مؤسسة تعليمية رائدة في هذا البلد الحبيب، وتقدم أفضل مستويات التعليم وتطبق أجود معايير الاعتماد، إضافة إلى اهتمامها الكبير ببناء جيل مثقف من الطلبة، ملمٍ بشتى صنوف المعرفة، و مسلح بأمتن منظومة قيم إنسانية.





