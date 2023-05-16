الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 16-05-2023 05:41 م

مذكرة تفاهم لتحسين جاذبية الأردن للبرامج السريرية

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الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وغرفة التجارة الأميركية في الأردن بصفتها ممثلة لمجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن، مذكرة تفاهم، بهدف بناء التعاون بشأن تحسين جاذبية الأردن للبرامج السريرية، ووصول المريض إلى العلاجات المبتكرة.

ووقع المذكرة مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، ورئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جوده، ورئيس إدارة مجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن الدكتور معاذ الزغول.

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