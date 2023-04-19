هل اثرت الأزمة في السودان على سوق اللحوم في الأردن ؟

الوكيل الاخباري - استورد الأردن 10 آلاف رأس من العجول الحية من السودان خلال العام الماضي، من أصل 100 ألف رأس وصلت المملكة من الخارج وبنسبة تصل إلى 10%، وفق وزارة الزراعة الأربعاء، معتبرة الأزمة التي يمر بها ذلك البلد "غير مؤثرة" على سوق اللحوم المحلي.



وأوضح مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي، في تصريحات صحفية، أن 750 طنا من اللحوم المبردة وصلت الأردن من السودان خلال العام الماضي، علما بأن إجمالي مستوردات المملكة من هذه اللحوم يبلغ 5 آلاف طن.



والأغنام الحية التي استوردت من السودان قرابة 1800 رأس من أصل 1.5 مليون رأس "ما يعني أنها نسبة ضئيلة جدا" على ما ذكر الصمادي.

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