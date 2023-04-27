بحث التعاون المشترك بين الغذاء والدواء والبحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات المشاريع البحثية المنفذة في المركز وتعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين.



وأكد حداد، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، حيث أن المركز ينفذ العديد من المشاريع البحثية المتعلقة بالتصنيع الغذائي من خلال مدارس المزارعين الحقلية لدعم الأسر المنتجة والريفية في المحافظات.



وأشاد حداد بالجهود المبذولة من قبل كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحفاظ على أمن وسلامة الغذاء وجودة وفعالية الدواء في المملكة، حيث تعد مؤسسة الغذاء والدواء الجهة الرقابية والمرجعية في الرقابة على الغذاء والدواء، مؤكدا أن سلامة وجودة المنتج ركيزة من ركائز الأمن الغذائي .

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