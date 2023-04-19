المحكمة الإدارية ترد طعنا بإزالة بلدية اربد لمخالفات تنظيمية

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية اربد الكبرى أن المحكمة الإدارية ردت دعوى أقامتها احدى الشركات بقرارها بإزالة المخالفات التنظيمية التي أحدثتها الشركة.





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دوقالت البلدية في بيان اليوم إن المحكمة أكدت صحة الإجراءات التنظيمية التي قامت بها البلدية من خلال لجنة التنظيم المحلية / منطقة النزهة في إزالة المخالفة التنظيمية التي كانت أحدثتها الشركة.

وأشارت البلدية في بيانها الى الإجراءات التي قامت بها الشركة والمتمثلة بإقامة دعوى قضائية للطعن في القرار الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والابنية أمام المحكمة الإدارية وتقديم طلب مستعجل بوقف تنفيذ قرار اللجنة المحلية ومنع إزالة الترس وما رافق ذلك من حملات دعائية للتشكيك في إجراءات البلدية داعية الى تحري الدقة في نقل المعلومة وتداولها .



وأكدت أن واجبات البلدية تستند الى القانون ومنها الرقابة على الأعمار والتجاوزات داعية المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية الى ضرورة الالتزام بأحكام التشريعات والثقة بإجراءات البلدية وضرورة الالتزام بها حتى تصبح مدينة اربد أكثر تنظيما وجمالا وعدم الالتفات الى الشائعات التي تهدف للتشكيك بصحة إجراءات البلدية.