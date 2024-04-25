مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة

الوكيل الاخباري- وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة التدريب المهني اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في إيجاد بيئة معززة ومراعية لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة اقتصاديا.

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وبحسب بيان للمجلس، وقع المذكرة أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، ومدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة.



وقال مقدادي إن المذكرة جاءت استكمالا للجهود المبذولة في مؤسسة قضايا تصب في مصلحة الأسرة، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين المؤسسة والمجلس، بهدف تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وبما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مراحل التعليم والتدريب.



ولفت إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في إعداد وتطوير المناهج والأدلة والبرامج التدريبية في مجال الحضانات وكبار السن وتمكين المرأة، وتحسين فرص مشاركة المرأة اقتصاديا وإنشاء الحضانات المنزلية والمؤسسية.



وأوضح أنه في ضوء المذكرة سيجري التدريب على تخصصات حاضنة/ مربية أطفال ومعاون لكبار السن، ودعم إنشاء الحضانات المنزلية والمؤسسية، إضافة إلى تشبيك الخريجات الحاصلات على مؤهلات علمية في مجالات الطفولة المبكرة وإنشاء وتطوير منصة إلكترونية لربطهن بفرص العمل.



بدوره، قال الغرايبة، إن المؤسسة حريصة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعات التنموية، لتوفير برامج تدريبية نوعية للشباب بالمحافظات كافة، لافتا إلى تنفيذ وتسويق برامج تدريبية مشتركة، والسعي لعقد المزيد من الشراكات النوعية لتطوير برامجها التدريبية.