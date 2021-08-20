مراكز إعطاء لقاح فايزر في المملكة الجمعة - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة قائمة اسماء المراكز التي يتوفر فيها مطاعيم كورونا ليوم الجمعة الموافق 20-8-2021.

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اربد مدينة الحسن الرياضية فايزر / بيونتيك 1+2



الزرقاء صالة مدينة الامير محمد للشباب.....البوابة الغربية .... من داخل السيارة Drive Through فايزر / بيونتيك 1+2



البلقاء مستشفى السلط القديم فايزر / بيونتيك 1+2



العاصمة حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through فايزر / بيونتيك 1+2



العاصمة حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through فايزر / بيونتيك 1+2



العاصمة ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا فايزر / بيونتيك 1+2



العقبة مركز شارع الحمامات التونسية فايزر / بيونتيك 1+2



الكرك مركز صحي ا المزار الجنوبي فايزر / بيونتيك 1+2



مادبا مجمع النقابات المهنية – مادبا فايزر / بيونتيك 1+2



المفرق مركز الامراض الصدرية /مديرية الشؤن الصحية لمحافظة المفرق فايزر / بيونتيك 1+2



.1مطعوم فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية ليوم الجمعة الموافق 20/8/2021

أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .



ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10/7/2021 .



د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية



ملاحضة: تشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه



