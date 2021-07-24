مراكز تطعيم مَن أعمارهم 18 عاما فما فوق

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الاولى فايزر لمطعوم فيروس كورونا اليوم السبت.



ويمكن للاشخاص الذين أعمارهم 18 عاما فما فوق، التوجه الى المراكز المحددة لتلقي المطعوم دون موعد مسبق.



• مدينة الحسن الرياضية / إربد



• مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through / اربد



• مركز بلدية شرحبيل بن حسنة / اربد



• مركز صحي الفحيص / البلقاء



• مستشفى السلط القديم / البلقاء

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• كلية رفيدة الاسلمية / الزرقاء



• مستشفى الامير فيصل الحكومي / الزرقاء



• مركز صحي الحسا الشامل / الطفيلة

• بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 / العاصمة



• ديوان عشائر العجارمة – ناعور / العاصمة



• قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة



• قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة



• مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة / العاصمة



• مركز زوار البتراء / وسط البلد / معان



• مركز صحي البتراء الشامل / معان



• مركز صحي الطيبة / البتراء / معان

